Pieten in Alphen aan den Rijn blijven zwart

foto stefan tetelepta Sinterklaasintocht Alphen aan den Rijn, vorig jaar.

ALPHEN AAN DEN RIJN - De discussie over het al dan niet afschaffen van Zwarte Piet gaat aan Alphen aan den Rijn voorbij.

Door Erna Straatsma - 26-10-2016, 11:00 (Update 26-10-2016, 11:00)

,,Voor ons staat op dit moment nog vast dat zwarte Piet blijft’’, zegt Sander de Nie, organisator van de jaarlijkse Sinterklaasintocht, die dit jaar op 12 november op het Rijnplein is. ,,Er zijn bij ons eigenlijk geen discussies over. Intern niet en ook elders in Alphen aan den Rijn niet.’’

Op de website ’Sint in Alphen’ staat al enkele jaren dat de Alphense Pieten ’nooit de kenmerken hebben gehad waar de tegenstanders van Zwarte Pieten tegen protesteren’. Het zijn weliswaar zwarte knechten van Sinterklaas, maar ze hebben ’geen krom accent, grote oorringen en grote rode lippen’.

De Nie stelt dat er weinig tegenstanders van Zwarte Piet in Alphen aan den Rijn zijn. ,,Ze zijn er wel, maar niet veel. Vorig jaar hebben we honderd Sinterklaasbezoeken aan bedrijven en particulieren afgelegd en kregen we slechts bij twee van die bezoeken de vraag of we ook andersgekleurde Pieten konden leveren. Ook Antilliaanse en Surinaamse families zijn heel blij met de manier waarop we het doen.’’

De mededeling dat Zwarte Piet in Alphen blijft, lokt veel positieve reacties uit. Een bericht op Facebook heeft zo’n 500 ’likes’ met daaronder meer dan vijftig, overwegend positieve, reacties. De Nie: ,,Gezien al die positieve reacties is er geen aanleiding voor verandering.’’

Ook het Sinterklaasjournaal, dat De Nie met de stichting Vakantiespel (Sint in Alphen) en Studio Alphen lokaal uitzendt, blijft trouw aan de traditie. Studio Alphen schaart zich achter het standpunt van ’Sint in Alphen’.

Vanaf dinsdag 8 november tot 5 december is iedere schooldag een nieuwe aflevering van het lokale Sinterklaasjournaal op internet en televisie te zien, waarin Pieten met een traditioneel zwart gezicht figureren.