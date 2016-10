D66 wil vrije winkeltijden in Alphen a/d Rijn

foto leidsch dagblad Winkelcentrum De Aarhof in Alphen aan den Rijn.

ALPHEN AAN DEN RIJN - D66 stelt donderdag, tijdens de gemeenteraad, voor om de winkeltijden in Alphen aan den Rijn volledig vrij te geven.

Door Erna Straatsma - 26-10-2016, 13:13 (Update 26-10-2016, 13:13)

,,Ondernemers weten zelf het beste wanneer ze hun winkel open willen doen’’, zegt D66-fractievoorzitter Inge Prins. ,,De gemeente moet eens ophouden met op de stoel van de winkelier te willen zitten en het aan de ondernemers zelf overlaten.’’

Het vrijlaten van de winkeltijden zit liefhebbers van ’zondagsrust’ niet in de weg, meent Prins. ,,Een winkelier is nooit verplicht om zijn winkel te openen. De consument is ook niet verplicht om op zondag te winkelen.’’

Wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) wil de koopzondag iets verruimen. Winkels mogen voortaan al om 12.00 uur open in plaats van om 13.00 uur. Uiterlijk 22.00 uur moeten de winkels dicht zijn. Met die aanpassing loopt Alphen aan den Rijn in de pas met omliggende gemeenten.

Tuincentrum De Bosrand krijgt als enig bedrijf toestemming om op zondagen al om 10.00 uur open te gaan. Dat heeft te maken met afspraken die de voormalige gemeente Rijnwoude met het bedrijf heeft gemaakt.