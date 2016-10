Sporthal De Vlinder gaat dicht

archieffoto Sporthal en restaurant De Vlinder in Ter Aar

TER AAR - De gemeente Nieuwkoop stoot de Ter Aarse sporthal De Vlinder medio 2019 af.

Door Erna Straatsma - 26-10-2016, 14:57 (Update 26-10-2016, 14:57)

De onderhoudskosten van het dertig jaar oude gebouw langs de Aardamsweg worden te hoog, stellen burgemeester en wethouders.

De gemeente is van plan nieuwe sportzalen te realiseren in een nog te bouwen Integraal Kindcentrum. De komende tijd voert ze daarover overleg, in samenspraak met lokale sportverenigingen.

Of De Vlinder rijp is voor de sloop, is nog niet bekend. Naast een sporthal telt de accommodatie ook een restaurant.