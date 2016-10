Opnieuw vrijspraak doodsteken Pierre Weymans

ALPHEN AAN DEN RIJN - Alphenaar Yassine B. (24) die op 14 december 2014 in Alphen plaatsgenoot Pierre Weymans (27) doodstak voor Bar Amsterdam in de Julianastraat, hoeft niet naar de cel. Ook in hoger beroep heeft het Haagse gerechtshof geoordeeld dat de verdachte in blinde paniek op het latere slachtoffer instak. Vanwege die geestelijke noodtoestand is hij onstlagen van rechtsvervolging. Er was vijf jaar cel geeist tijdens de behandeling van het beroep twee weken geleden.

Eerder bij de rechtbank ging de verdachte ook al vrijuit om dezelfde reden. Toen was er tien jaar cel geeist.

Yassine B. kreeg het in de bewuste nacht voor de Alphense uitgaansgelegenheid aan de stok met een vriend van Pierre. Pierre schoot die vriend te hulp. Op een gegeven moment zou er een situatie zijn onststaan waarbij Yassine met zijn gezicht naar beneden op de grond lag met een arm om zijn nek waardoor hij geen adem meer kon krijgen, terwijl er op hem in werd getrapt. Anders dan het Openbaar Ministerie (OM) acht het hof het aannemelijk dat Yassine de fatale messteken uit pure angst toebracht. Het Openbaar Ministerie wees erop dat de verdachte al voor de vechtpartij met een mes had staan zwaaien.

Verder vond het OM het vreemd dat de verdachte bij de politie helemaal niet over paniek verklaarde, dat deed hij pas veel later bij de rechtbank en het hof. ,, Maar dat de politie verdachte hierover eerder klaarbijkelijk niet heeft doorgevraagd, kan hem niet zonder meer worden tegengeworpen'', zo beluit het hof de uitspraak.

Pierre Wijmans liep een slagaderlijke bloeding op door de steekwonden.

Hij stierf enkele weken later in het ziekenhuis. Er werd toen een stille tocht gehouden omdat hij werd gezien als slachtoffer van zinloos geweld. ,, Wanneer komt er eindelijk iemand voor mijn broertje op ?'', vroeg Pierre's zus twee weken geleden aan het hof.

De nu van doodslag vrijuit gegane Yassine had al een strafblad op het gebied van geweld.