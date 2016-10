Norovirus heerst in Woudsoord

WOUBRUGGE - In verzorgingshuis Woudsoord in Woubrugge is begin deze week het norovirus uitgebroken. Om ziektegevallen te beperken is het restaurant gesloten en zijn voorlopig geen groepsactiviteiten mogelijk.

Door Erna Straatsma - 27-10-2016, 14:06 (Update 27-10-2016, 14:39)

Begin deze week kregen een stuk of tien bewoners en werknemers maag- en darmklachten. In het ziekenhuis werd bij een bewoonster het norovirus geconstateerd, waarna het verzorgingshuis maatregelen nam. Het virus is zeer besmettelijk en kan bij ouderen en baby’s tot ernstige gezondheidsproblemen leiden.

,,We hebben meteen extra hygiënemaatregelen getroffen en het sociaal verkeer beperkt’’, zegt locatie Anton Verhees van de Woubrugse WijdeZorg-vestiging. ,, Zo’n zes zieke bewoners worden standaard benaderd met handschoenen. Zij moeten op hun kamer blijven om verdere verspreiding te voorkomen. We hadden ook een aantal werknemers met ziekteverschijnselen.’’

Bezoek

Samen eten en koffie drinken in het restaurant is er voor de 37 bewoners van Woudsoord even niet bij. ,,Maar de niet zieke bewoners kunnen wel gewoon naar buiten of bij hun buren een kopje koffie drinken. Ze kunnen ook gewoon bezoek ontvangen.’’ Op de voordeur van Woudsoord prijkt een briefje waarop bezoekers wordt gewaarschuwd.

Verhees verwacht dat de beperkingen tot begin volgende week gelden. ,,Gelukkig is het aantal besmettingen niet geëxplodeerd. Alles liever dan dat.’’