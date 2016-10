Mogelijk kinderlokker in Koudekerk aan den Rijn

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Een kinderlokker is mogelijk actief geweest in Koudekerk. Op donderdagmiddag kwam een 6-jarige jongen thuis met het verhaal dat een persoon die onherkenbaar was verkleed, hem met een cadeautje de auto in had proberen te lokken.

Door Internetredactie - 28-10-2016, 12:04 (Update 28-10-2016, 12:07)

De jongen, die met een vriendinnetje aan het spelen was bij de skatebaan in het Hofstedepark, is niet op de uitnodiging ingegaan. Hij is weg gestept. De politie laat weten dat de zaak wordt onderzocht en dat er geen andere meldingen of aangiftes zijn gedaan over een mogelijke kinderlokker.

De vader van de jongen zegt op Facebook dat het om een man gaat, maar de politie stelt dat de kinderlokker zo dik was ingepakt, dat het niet duidelijk is of het een man of een vrouw was. Hij zou uit de bosjes zijn gekomen. ,,De wijkagent weet ervan en ook met surveilleren wordt er extra op gelet’’, zegt een woordvoerder van de politie.

,,Bovendien proberen we meer informatie te krijgen’’, voegt ze eraan toe. Bijvoorbeeld van mensen die donderdagmiddag iemand hebben gezien of dat er ook andere kinderen zijn benaderd. Volgens de jongen liep de persoon naar een klein zwart of grijs busje dat aan de Kerklaan stond.