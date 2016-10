Politie blij met buurt WhatsApp in gemeente Nieuwkoop

Archieffoto Holland Media Combinatie In sommige straten staan borden met de boodschap dat er in de buurt een chatgroep is voor buurtpreventie.

NIEUWKOOP - Chatgroepen voor buurten schieten als paddenstoelen uit de grond. De gemeente Nieuwkoop en de politie daar, spelen hierop in.

Door Annelies Karman - 29-10-2016, 9:21 (Update 29-10-2016, 9:21)

Hoofdagent Jeroen van het team Kaag en Braassem en Nieuwkoop beantwoordt vragen over het belang van chatgroepen op Whatsapp. Hij is met collega’s aanwezig op een speciale voorlichtingsavond van de gemeente op maandag 31 oktober.

Zijn er veel van die groepen in de gemeente Nieuwkoop?

,,Zo’n tien à vijftien. In Ter Aar en Nieuwkoop, Nieuwveen en Noorden. Tegenwoordig kunnen er tweehonderd mensen in een WhatsApp groep.’’

Hoe waardevol zijn die groepen voor het werk van de politie?

,,Extra ogen en oren zijn erg belangrijk voor ons. In negen van de tien gevallen moet wij het van de oplettendheid van burgers hebben. Wat ons betreft mogen er nog meer van die chatgroepen komen. Hoe meer ogen en oren, hoe beter. Agenten hebben onderbuikgevoelens, maar burgers zeker ook. Dat is voor ons belangrijk om ons werk te doen.’’

Wat is de boodschap van de politie op maandagavond?

,,We willen de beheerders van de groepen, maar ook de dorpsbewoners, erop wijzen dat ze eerst altijd 112 moeten bellen als ze iets verdachts zien of als we iemand op heterdaad kunnen betrappen. Het kan van alles zijn. Inbraak, vernieling, bedreiging, een verdachte auto. Maar ook als iemand denkt dat hij het slachtoffer is van een babbeltruc. Wacht niet en bel 112.’’

Zit de wijkagent ook in zo’n chat?

,,Soms wel, maar het is de bedoeling dat mensen ons benaderen.’’

Wie naar de bijeenkomst van maandagavond wil, in het gemeentehuis in Nieuwkoop, kan zich aanmelden via r.welvaadt@nieuwkoop.nl of via Facebook van Politie Kaag en Braassem, of Twitter: @PolnieuwkoopKB