’Slavenblues’ uit de Rijnstreek

Foto Saskia Louise Belle of Louisville met links Tess van der Zwet en daarnaast zittend Mitch Rivers.

ALPHEN/HAZERSWOUDE - Ze zaten allebei op de middelbare school in Alphen aan den Rijn. Nu spelen ze er eindelijk ook: volgende week in het Parktheater met hun band Belle of Louisville.

Door Theo de With - 29-10-2016, 10:00 (Update 29-10-2016, 10:00)

Zangeres Tess van der Zwet (26) groeide in Hazerswoude-Dorp op als kwekersdochter. ,,Terwijl ik zelf nog geen plant in leven kan houden’’, zegt ze lachend. Muziek had altijd meer haar belangstelling. ,,We hadden een vrijstaand huis, dus ik kon lekker hard op de piano rammen.’’

Tandartsstoel

Op haar veertiende kwam ze in haar...