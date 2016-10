Provincie wijst Kaag en Braassem op fout van acht miljoen euro

Foto ANP ’Er is niet gerommeld’, verzekert burgemeester Marina van der Velde van Kaag en Braassem.

KAAG EN BRAASSEM - Op het provinciehuis in Den Haag krabden ze zich achter hun oren: het leek er even op dat Kaag en Braassem geen vier miljoen euro over had in de jaarrekening over 2015, maar juist uit kwam op een tekort van vier miljoen. Een verschil van acht miljoen.

Door Annelies Karman - 28-10-2016, 20:47 (Update 28-10-2016, 20:47)

„We kijken hoe toekomstbestendig gemeenten financieel zijn”, legt een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland uit. Om die reden neemt de afdeling financieel toezicht de jaarrekeningen onder de loep. Eenmalige inkomsten en uitgaven worden hiervoor weg gefilterd. En daar ging het mis in de jaarrekening van Kaag en Braassem. De woordvoerder: „De gemeente heeft niet alle incidentele lasten gepresenteerd in het overzicht van incidentele baten en lasten, waardoor het lijkt alsof deze een structureel karakter hebben en dus lasten jaarlijks structureel terug komen.” Zo heeft de gemeente haar eigen financiën onbedoeld negatief voorgesteld.

Tussen de gemeente en de provincie gingen wat brieven heen en weer over het onderwerp. „Kaag en Braassem heeft aangegeven dat er eenmalige lasten als structureel zijn opgenomen en waarom dit het geval was”, zegt de woordvoerder. „Hier neemt de provincie genoegen mee en beschouwt dit voor wat betreft de jaarrekening 2015 als afgedaan.”

Niet gerommeld

Burgemeester Marina van der Velde stelt dat er ’niet gerommeld’ is. „Posten zijn niet goed geboekt’’, zegt ze. ,,Het positieve resultaat onder de streep blijft staan. Als je het goed op zijn plek zet, klopt het wel. Ik heb het volste vertrouwen in onze afdeling financiën.”

Heeft Kaag en Braassem een grote fout gemaakt? De woordvoerder van de provincie reageert: „De gemeente heeft een onvolledige staat van incidentele baten en lasten gepresenteerd. Dit doet niets af aan de uitkomst van de jaarrekening, maar geeft niet het gewenste inzicht in de toekomstbestendigheid. Dankzij alert optreden door de provincie is dit tijdig gezien en kunnen maatregelen genomen worden richting het opstellen van de komende begroting. Dit is goed nieuws voor de gemeente Kaag en Braassem aangezien er daarom geen optreden vanuit de provincie noodzakelijk is.”

Extra aandacht

De gemeente heeft aan de provincie toegezegd in de toekomst een volledig overzicht van eenmalige baten en lasten op te nemen. „Wij zullen hier in het bijzonder aandacht aan schenken bij de beoordeling”, voorspelt de woordvoerder.