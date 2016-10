Man gepakt na auto-inbraak in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op de Platolaan in Alphen aan den Rijn heeft een 33-jarige man uit Litouwen in de nacht van zondag op maandag geprobeerd om in te breken in een auto. De verdachte werd op heterdaad betrapt en is aangehouden.

Door Jan Balk - 31-10-2016, 11:54 (Update 31-10-2016, 11:59)

De eigenaresse van de auto was om 03:15 uur wakker geworden van een geluid vanaf de oprit en nam poolshoogte. De vrouw keek uit het raam en zag op dat moment het licht op de oprit aanspringen en een man in donkere kleding in haar auto stappen.

De vrouw belde direct 112 om de politie te alarmeren. Meerdere agenten reden naar de Platolaan waar ze een man uit de auto zagen rennen. Een korte achtervolging volgde en de man werd in de kraag gevat.

De verdachte verzette zich echter hevig bij zijn aanhouding en er moest pepperspray aan te pas komen om hem onder controle te krijgen. De politie nam onder meer gereedschap, handschoenen, een radio en twee navigatiesystemen in beslag.

Agenten troffen op de hoek van de Triviumlaan met de Platolaan een damesfiets aan die de verdachte vermoedelijk had gebruikt. Het is nog niet duidelijk of de fiets van diefstal afkomstig is. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van de goederen.