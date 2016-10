Dikke onvoldoende voor Ashram College

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het Ashram College krijgt een dikke onvoldoende van de onderwijsinspectie. Zowel de vmbo- als de havo- en de vwo-afdeling van de Alphense scholengemeenschap zijn ondermaats.

Door Erna Straatsmae.straatsma@hollandmediacombinatie.nl - 31-10-2016, 19:04 (Update 31-10-2016, 19:17)

Het onderwijs in de drie afdelingen van het Ashram College zijn tijdens een standaardcontrole van de onderwijsinspectie als ’zwak’ beoordeeld.

De school krijgt tot juni volgend jaar de tijd het niveau te verbeteren en komt onder intensief toezicht te staan. Het onderzoek is al op 16 juni uitgevoerd, maar pas onlangs gepubliceerd op de site van het ministerie van onderwijs.

De lessen op de school, die ook een vestiging in Nieuwkoop heeft, schieten op veel punten tekort. De lessen worden ’onvoldoende benut’ en docenten geven te weinig feedback aan de leerlingen.

De slagingspercentages op alle drie de afdelingen zijn nog voldoende, maar gaan achteruit als de school niet verbetert, stelt de inspectie. In de bovenbouw van het vmbo- (theoretische leerweg) en de havo-afdeling is het zwakke onderwijs zichtbaar in een hoog aantal zittenblijvers.

De inspectie wijt de tekortkomingen onder meer aan ’onvoldoende helderheid in rollen en taken binnen de schoolleiding’

Piet Post, die sinds 15 augustus tijdelijk directeur-bestuurder van het Ashram is, deelt de conclusies van de onderwijsinspectie. ,,De lessen kunnen een stuk doelmatiger en efficiënter.’’

Docenten krijgen de de komende maanden begeleiding en de onderwijsdoelen worden aangescherpt. ,,Binnenkort bespreken we een plan van aanpak met de ouders.’’