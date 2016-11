550 Mensen voor 33 huizen Op Dreef Roelofarendsveen

Impressie Koppes Makelaardij De tuinen liggen aan het water.

ROELOFARENDSVEEN - Bij de open dag van de verkoop van 33 huizen in het deelproject Op Dreef van Braassemerland, waren 550 mensen.

Door Annelies Karman - 1-11-2016, 15:45 (Update 1-11-2016, 15:45)

Makelaar Mirjam van der Ziel relativeert de cijfers enigszins. ,,Van die 550 mensen is misschien de helft echt geïnteresseerd om te kopen’’, weet ze inmiddels uit ervaring. ,,Er zijn ook mensen uit de buurt die uit nieuwsgierigheid naar zo’n open dag komen.’’

Desalniettemin is Van der Ziel in haar nopjes met de drukke start van de verkoop afgelopen weekend. ,,Het is heel lekker als je begint met zo’n groot project en dat het zo leuk wordt ontvangen. De geïnteresseerden komen overal vandaan. Rotterdam, Amsterdam, Leiden, de Bollenstreek, Alphen aan den Rijn en natuurlijk Roelofarendsveen.’’

Het zit er dik in dat Koppes Makelaardij moet gaan loten. Dat deed Van der Ziel ook in Alphen aan den Rijn, waar pas het nieuwbouwproject Park 100 in de verkoop ging. ,,Dat telt 102 woningen en daar komt niets meer bij’’, zegt de directeur van Koppes. ,,Bij Op Dreef is dat gelukkig anders. Dat is één van de eilanden die samen het deelproject Aan de Braassem vormen. Op Dreef bestaat uit 77 huizen. Dus na deze 33 komen er nog 44. Daarna volgt de rest van Aan de Braassem, dat in totaal uit 180 huizen bestaat. Hierdoor kunnen we snel meer mensen bedienen.’’

Volgens Van der Ziel zijn belangstellenden enthousiast over de ruime tuinen in het project Op Dreef en de mogelijkheid om via de tuin en sluis op de Braassem te komen met een boot. ,,Roelofarendsveen ondergaat een metamorfose’’, voorspelt ze.

De vier deelprojecten van Braassemerland gaan ongeveer 1600 huizen tellen. De nieuwe wijk is door de provincie aangewezen als ’transformatiegebied’. In Braassemerland moet mensen uit de hele Randstad gaan wonen en zo voorzien in de stijgende behoefte naar woonruimte.