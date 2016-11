Zo zien de damespakken van Opposuits eruit

Foto Opposuits Naast deze drie prints zijn er ook twee kerstpakken.

ROELOFARENDSVEEN - Het pakkenbedrijf Opposuits heeft een foto naar buiten gebracht van de eerste mantelpakken voor dames die de Roelofarendsveense onderneming in 2017 op de markt brengt.

Door Annelies Karman - 3-11-2016, 9:57 (Update 3-11-2016, 9:57)

’Hello ladies’, hallo dames, staat bovenin de foto te lezen. Opposuits krijgt al jaren vragen van vrouwen die ook een outfit willen in een gekke print. De eerste mantelpakken hebben vijf bekende Opposuits dessins, laat het bedrijf weten. Waaronder twee kerstontwerpen.

De damesversie gaat 64,95 euro kosten en is vanaf 2017 te koop in winkels en in de webwinkel.