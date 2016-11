Horeca aan Alphens Thorbeckeplein straks open van vroeg tot laat

Archieffoto Leidsch Dagblad Het Oude Nutsgebouw voor de bouw van de nieuwe panden die er nu omheen staan.

ALPHEN AAN DEN RIJN - De drie horecazaken die vanaf juli 2017 open gaan in het Oude Nutsgebouw aan het Alphense Thorbeckeplein, zijn ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds open. Eigenaar John Vermeer maakt bekend dat het gaat om Bakker Van Maanen, Maggie Blue Bar & Kitchen en Woodstone Pizza & Wine.

Door Annelies Karman - 3-11-2016, 10:43 (Update 3-11-2016, 10:43)

,,Het zou zonde zijn als er delen van de dag het licht niet brand op bepaalde delen van het plein’’, vindt de eigenaar van het Nutsgebouw. ,,Het ligt heel prominent in het centrumdeel Lage Zijde. Deze bedrijven zijn alle drie stedelijke horeca, toegankelijk voor alle lagen van de bevolking: jong en oud en arm en rijk.’’

Bakker Van Maanen gaat zelfs speciaal voor het Alphense centrum een dinerconcept introduceren, zegt Vermeer.

De terrassen bij het Nutsgebouw komen aan de nieuwe passantenhaven te liggen aan de kant van de Aarkade. Rondom het Oude Nutsgebouw zijn oude panden gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe centrumdeel. Hier zijn al horecazaken en huizen af.

Restaurant La Place zou een vestiging openen in het historische pand, maar de problemen bij V&D gooiden roet in het eten. In de oude plannen zou ook La Place van vroeg tot laat open zijn.