Film van Woubrugge in 1962: ’dit gaat nooit meer weg’

Foto Leidsch Dagblad Rinus Rodenburg en Thea Kok-Lansbergen.

WOUBRUGGE - De 6-jarige jongen die in 1962 gefascineerd stond te kijken naar de cameraman die Woubrugge vastlegde, heeft 54 jaar later de film opnieuw voor publiek toegankelijk gemaakt.

Door Annelies Karman - 4-11-2016, 8:32 (Update 4-11-2016, 8:32)

Die knul van toen is Rinus Rodenburg, nog steeds woont hij in Woubrugge. Als vrijwilliger van Museum Van Hemessen heeft Rodenburg de film laten digitaliseren, voorzien van muziek en commentaar. Het resultaat heet ’Zo was Woubrugge in 1962’. De film wordt maandagavond getoond.

Rodenburg is onmiskenbaar in beeld op het oude filmmateriaal. Op het...