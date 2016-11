Voetganger aangereden in Alphen aan den Rijn

Foto: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een voetganger is donderdagavond op de Laan der Continenten in Alphen aan den Rijn aangereden door een auto. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

De autobestuurder moest ter plekke een blaastest ondergaan en is voor verhoor meegenomen naar het bureau. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.