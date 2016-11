Bonifaciusschoolvoor laatste keer open voor kijkers

Een kunstwerk van Femke Kock.

ALPHEN AAN DEN RIJN - De voormalige Bonifaciusschool in Alphen aan den Rijn is komend weekeinde voor het laatst open voor publiek. In het kader van het Open Atelierweekend gooien drie kunstenaars de klaslokalen open waarin zij hun werkruimte hebben.

Door Theo de With - 4-11-2016, 10:20 (Update 4-11-2016, 10:20)

Het gaat om Femke Kock, Simone Houtman en Ineke Tesselaar. Kock maakt kleurrijk werk en gebruikt daarbij graffiti en druiptechnieken. Houtman maakt olieverfschilderijen met een voorkeur voor verlaten plekken. Tesselaar werkt graag met papier. Zo maakte ze kunst van oud krantenpapier.

De Bonifaciusschool is al enkele jaren geen school meer. De leerlingen zijn verhuisd naar een nieuw gebouw. Het oude pand is gekocht door projectontwikkelaar Taco Tromp. Hij maakt appartementen in het monument aan de Paradijslaan. Het is zaterdag en zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur.