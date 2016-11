Weer verdachte vast voor liquidatie Kerkdriel

ALPHEN AAN DEN RIJN - In de zaak rond de liquidatie van Chahid Yakhlaf, in december 2015 in het Gelderse Kerkdriel, is een tweede verdachte gearresteerd. Een 26-jarige Rotterdammer werd vrijdagochtend aangehouden in de gevangenis in Alphen aan den Rijn.

Door ANP - 4-11-2016, 11:30 (Update 4-11-2016, 11:42)

Yakhlaf, afkomstig uit Weesp, was 27 jaar toen hij op 31 december vorig jaar in zijn auto van korte afstand onder vuur werd genomen bij de camping waar hij verbleef. Twee andere inzittenden, onder wie de broer van het slachtoffer, raakten bij de aanslag lichtgewond.

Dinsdagochtend werd in deze zaak al een 22-jarige Amsterdammer opgepakt in Purmerend. Dinsdagavond toonde de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht beelden waarop te zien is dat twee mannen al enige tijd voor de liquidatie op het parkeerterrein waren bij de toegangspoort.

Yakhlaf was een bekende speler in de Amsterdamse onderwereld. Hij overleefde een eerdere aanslag op zijn leven.