Voorlopig hulp voor Tafeltje Dek Je dorpen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Tafeltje Dek Je krijgt volgend jaar hulp van de gemeente Alphen aan den Rijn, waardoor de maaltijdvoorziening in Hazerswoude, Koudekerk en Benthuizen voorlopig ongewijzigd door gaat.

Door Erna Straatsma - 4-11-2016, 13:28 (Update 4-11-2016, 13:28)

,,We hebben een jaar respijt gekregen’’, zegt Cor de Jong, voorzitter van de Stichting Welzijn Ouderen Koudekerk aan den Rijn. ,,Wethouder Han de Jager heeft hulp toegezegd. We hebben het alleen nog niet zwart op wit.’’

Door een bezuiniging van zorgorganisatie WijdeZorg loopt de voortzetting van maaltijdvoorziening Tafeltje Dek zo’n honderd ouderen in de voormalige dorpen van Rijnwoude gevaar.

De drie Stichtingen Welzijn Ouderen in Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk riepen daarom in oktober de hulp in van de gemeente.

De stichtingen gaan de komende maanden op zoek naar vrijwilligers die bij Driehof (Hazerswoude-Dorp) en Rhijndael (Koudekerk aan den Rijn) maaltijden gaan zorgen voor het opwarmen van de maaltijden. Zij nemen het werk over van WijdeZorg-medewerkers.

Volgend jaar gaan wethouder Han de Jager en de ouderenstichtingen kijken hoe het in 2018 verder moet met de maaltijdvoorziening. ,,We moeten daar goed uitkomen ’’, aldus De Jager.