Politie zoekt twee insluipers in Boskoop

Foto: ANP

BOSKOOP - In een woning in de buurt van de Beemd in Boskoop heeft vrijdag een insluiping plaatsgevonden. In verband hiermee is de politie op zoek naar twee verdachten.

Door Jan Balk - 4-11-2016, 13:34 (Update 4-11-2016, 13:34)

Het gaat om twee mannen. De ene man heeft een beige jas aan en een pet op. De andere draagt een zilverkleurige jas. De politie meldt de zoektocht op Burgernet.