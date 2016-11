Opbrengst Fancy Fair Oud Ade: 38.500 euro

Foto Bas van der Weijden Julia vangt eendjes tijdens de Fancy Fair.

OUD ADE - De Fancy Fair van Oud Ade heeft 38.500 euro opgebracht, laat de organisatie weten. Deze opbrengst van afgelopen weekend komt ten goede aan het lokale verenigingsleven en wordt als vanouds besteed aan uitjes voor senioren.

Door Annelies Karman - 7-11-2016, 12:15 (Update 7-11-2016, 12:15)

Kinderen konden in het Dorpshuis spelletjes doen voor vijftig cent per keer. Maar het bedrag werd niet opgehaald door 77.000 keer eendjes vissen en grabbelen door kinderen met een rittenkaart. Zo deed de vacaturebank het ook erg goed. Dit jaar noteerde die een recordopbrengst van 5625 euro. Mensen konden bijvoorbeeld bieden op een lunch met burgemeester Marina van der Velde en een luchtfilm met een drone.

Ook de baropbrengst en de verkoop van lootjes voor de vele prijzen brengen altijd veel geld in het laatje. Deze editie was de 48e van de jaarlijkse Fancy Fair in het dorp.