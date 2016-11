Hazerswouds TTH gaat er met alle prijzen vandoor

Foto Claudia den Haan

HAZERSWOUDE-DORP/SCHIEDAM - Drumfanfare TTH heeft dit weekend een behoorlijke stunt uitgehaald. Het gezelschap uit Hazerswoude-Dorp sleepte alle prijzen in de wacht bij het showconcours van Schiedam.

Door Annelies Karman - 7-11-2016, 12:27 (Update 7-11-2016, 12:27)

Voor de show ’To the stars and beyond!’ werd TTH bekroond met de eerste prijs en de wisselbeker voor het hoogste puntentotaal van de dag in alle klasses. ,,We zijn ontzettend blij met dit resultaat!”, zegt voorzitter Chris Zintel in een persbericht.

Dankzij de winst promoveert TTH naar een hogere klasse. De juryleden gaven een 87,96 voor de prestaties van de drumfanfare. De jonge muzikantengroep van Drumfanfare TTH deed voor het eerst mee aan een showwedstrijd. Na een derde plaats op het Nederlands Kampioenschap Mars in 2013 werd in de afgelopen jaren hard gewerkt aan nieuwe muziek en een nieuwe taptoeshow. ’To the stars and beyond!’ werd het afgelopen halfjaar ingestudeerd onder leiding van showinstructeur René van Haaren en dirigent Hans Dubbelaar.