Koudekerker Ronald Struik kampioen bonaken in Leimuiden

Foto Stichting Bonaken Nederland De finaletafel, met links in het blauw met bril de uiteindelijke winnaar Struik.

LEIMUIDEN - Koudekerker Ronald Struik is afgelopen Nederlands Kampioen Bonaken geworden in Leimuiden.

Door Annelies Karman - 7-11-2016, 15:25 (Update 7-11-2016, 15:25)

In de finale in Café Keijzer kaartte hij beter dan Arnold van Bruggen uit Aalsmeer, Ton van Daal uit Baarn en Arno van der Zwet uit Roelofarendsveen. De hoogst genoteerde vrouw was Agnes van Berkel uit Roelofarendsveen als twaalfde. Honderd mensen uit het hele land deden mee.

Bonaken is een kaartspel. In café’s in Nederland wordt het spel met wisselende regels gespeeld. Zo wordt bij Café Keijzer op de begane grond op Leimuidense wijze gebonaakt, terwijl op de eerste verdieping op zijn Rijnsaterwouds wordt gespeeld. In Utrecht kun je weer een knorrel bieden, in Katwijk kan een deelnemer uit de wind worden gehouden. In Vriezenveen is het allemaal weer anders. Daar werken ze met termen als een ’boompje’ of een ’dubbel boompje’, ’op water zitten’ en ’elke slag die je bekt, moet je halen’.