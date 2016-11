Intratuin Ter Aar illegaal eerder open op zondag

Archieffoto Hedske Vochteloo

TER AAR - Het mag niet van de gemeente Nieuwkoop, maar Intratuin-directeur Leen Kroon ziet geen andere optie: hij gaat op zondag om 11.00 uur al open.

Door Annelies Karman - 7-11-2016, 17:25 (Update 7-11-2016, 17:39)

Ondernemer riskeert boete om klant binnen te houden

,,Bij de Bosrand in Alphen aan den Rijn kunnen klanten op zondag al om 10.30 uur terecht’’, weet de ondernemer. ,,Ik gun mijn collega dat, maar ik wil ook meedoen. Alphen en Ter Aar liggen maar acht kilometer bij elkaar vandaan. De consument is mobiel.’’

Als hij pas om 12.00 uur open zou gaan, zoals de regels in de gemeente Nieuwkoop zijn, vindt Kroon het geen eerlijke strijd. ,,Ik neem het de gemeenteraad absoluut niet kwalijk’’, haast hij zich te zeggen. ,,Twee jaar geleden werd het hier 12.00 uur en dat was goed. Maar de tijd haalt ons in. Als ik het de gemeente netjes vraag, moet er eerst overlegd worden. Logisch, maar ik kan daar niet op wachten.’’

Afgelopen zondag was de eerste keer dat hij vroeger open ging. ,,Om 11.00 uur stonden er al honderd auto’s’’, telde hij. ,,Dus er is echt vraag naar. We kunnen de klant alles bieden: van assortiment tot horeca en dingen voor kinderen. Maar op de openingstijden heb ik geen grip. Zo kan ik de strijd niet winnen.’’

Minder blij was Kroon zondagochtend toen er een handhaver van de gemeente voor de winkel stond. ,,De boete per overtreding is vijfduizend euro’’, weet de ondernemer. ,,Dat vind ik buiten proporties.’’

Nieuwkoop gaat inderdaad handhaven, meldt een woordvoerder. ,,Het is verboden om eerder dan 12.00 uur open te gaan’’, laat ze weten. ,,Het is nu aan de politiek om de discussie over de winkeltijden te voeren. De gemeenteraad bepaalt of zij het verzoek van Intratuin honoreert en de verordening winkeltijden aanpast.’’

,,Het is rigoureus dat we eerder open gaan, tegen de regels in’’, erkent Kroon. ,,We doen het niet om ongehoorzaam te zijn. Ik heb in al die jaren nog nooit met de gemeente in de clinch gelegen. Maar de klant staat centraal.’’

Hij heeft deze week gesprekken met verschillende fracties in de gemeenteraad van Nieuwkoop. ,,Om onze kant van het verhaal uit te leggen. En om mijn excuses aan te bieden. Wij hebben ook liever niet dat het zo gaat.’’