Ipse de Bruggen schrapt banen in ondersteuning, maar neemt mensen aan in de zorg

ZWAMMERDAM/NIEUWVEEN - Bij Ipse de Bruggen verdwijnen 59 ondersteunende functies en komen er in de zorg juist 110 banen bij.

Door Annelies Karman - 7-11-2016, 18:55 (Update 7-11-2016, 18:55)

De grootste locaties van de zorgorganisatie zijn in deze regio Hooge Burch in Zwammerdam en Ursula in Nieuwveen. Ipse de Bruggen heeft aan 170 vaste medewerkers van ondersteunende diensten laten weten dat hun functie op per 2017 vervalt. Op deze afdelingen komen 118 voltijds banen terug, waar de groep met voorrang op kan solliciteren.

,,We brengen geld naar de zorg’’, legt woordvoerder Luuk Jacobs uit. ,,Bepaalde functies passen niet meer in onze nieuwe manier van werken. We investeren in de zorg en willen daarom meer begeleiders op de groepen. Daardoor kunnen we de zorg zoveel mogelijk op maat inrichten. Op de groepen werken de mensen die vlakbij de cliënt staan.’’

Bij Ipse de Bruggen werken in vijfduizend mensen. De organisatie is er voor mensen met een verstandelijke beperking.

Bij ondersteunde diensten, zoals administratie, technische dienst en communicatie, komt de reorganisatie hard aan. ,,Het is geen fijne boodschap’’, zegt Jacobs. ,,Voor deze 170 mensen is het erg onzeker.’’