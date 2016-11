Schilderij van Alphen in de Gouden Eeuw geveild bij Christie’s

Foto Christie’s Amsterdam

AMSTERDAM - Veilinghuis Christie’s Amsterdam brengt op 15 november een schilderij uit de Gouden Eeuw onder de hamer. Deskundigen denken dat marineschilder Jacobus Storck hier een tafereel uit het centrumpje van het oude Alphen heeft afgebeeld, hoewel eerder gedacht werd dat het Maarssen aan de Vecht was of misschien de Overtoom in Amsterdam.

Door Annelies Karman - 8-11-2016, 15:46 (Update 8-11-2016, 15:46)

Werk van Jacobus Storck brengt waarschijnlijk 25.000 tot 30.000 euro op

Topografische kenmerken wijzen echter op het huidige Alphen aan den Rijn, stelt Christie’s. Het veilinghuis schat in dat het werk uit 1669 tussen de 25.000 en 30.000 euro opbrengt. Het schilderij is ruim een meter breed. Deze en driehonderd andere werken zijn op kijkdagen van vrijdag 11 november tot en met maandag 14 november te zien bij Christie’s.