Brug op N461 bij Ter Aar afgesloten door technische problemen

TER AAR - De N461 tussen Ter Aar en Papenveer was dinsdagmiddag in beide richtingen afgesloten. Dit had te maken met technische problemen bij de brug.

Door Jan Balk - 8-11-2016, 16:03 (Update 8-11-2016, 17:06)

Inmiddels is de verstoring verholpen.