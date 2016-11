Vijfhonderd ton zout en zes strooiwagens staan klaar in Kaag en Braassem

Foto Leidsch Dagblad De ploeg op de gemeentewerf, samen met burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem.

KAAG EN BRAASSEM - De strooiploeg van Kaag en Braassem is vannacht voor het eerst uitgerukt. Een toepasselijkere middag dan deze dinsdag voor de aftrap van de gladheidsbestrijding is niet denkbaar.

Door Annelies Karman - 8-11-2016, 16:26 (Update 8-11-2016, 16:26)

,,In onze opslag ligt vijfhonderd ton zout op ons te wachten’’, zegt John Bouwmeester, coördinator gladheidsbestrijding, tegen zijn verzamelde collega’s, de pers en burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem. Met een kop erwtensoep en roggebrood met spek wordt het strooiseizoen in sfeer ingeluid in de kantine van de gemeentewerf op het Veenderveld in Roelofarendsveen.

,,We hebben geen zout bij gekocht, omdat we genoeg over hebben van vorig jaar’’, weet Bouwmeester. ,,Toen zijn we maar twaalf keer uitgerukt. Per jaar is twintig à 25 keer het uitgangspunt.’’

Paul de Jong is één van de medewerkers die vannacht gestrooid hebben. Daarvoor heeft de ploeg zes auto’s. ,,De dienst duurde van acht uur ’s avonds tot middernacht. We wisten van te voren dat het ging vriezen. Soms wordt dat ’s nachts pas duidelijk dat we moeten strooien, waardoor we dan om 4 uur ’s morgens gaan rijden. Ja, dat is vroeg...’’

Het komt wel eens slecht uit, maar toch heeft De Jong geen hekel aan de strooidiensten. ,,Het is altijd gezellig’’, zegt hij, terwijl hij aan zijn tweede kom erwtensoep zit. ,,Dat komt niet door Paul’’, grapt een collega die meeluistert. ,,Door dat soort opmerkingen’’, lacht De Jong. ,,Ik ga daar dan weer op in. Die saamhorigheid maakt het werk leuk.’’