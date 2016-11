Geen tankstation aan N207 bij Rijnsaterwoude

Archieffoto Taco van der Eb De entree van Rijnsaterwoude, waar het dorp trots op is.

RIJNSATERWOUDE - Langs de N207 ter hoogte van Rijnsaterwoude komt toch geen tankstation. Het bedrijf dat dat plan al jaren had, heeft het nu ingetrokken.

Door Annelies Karman - 8-11-2016, 17:21 (Update 8-11-2016, 17:21)

Dat laat een woordvoerder van de gemeente Kaag en Braassem weten. Burgemeester en wethouders zouden eind oktober over het onderwerp vergaderen, maar de initiatiefnemer liet weten dat hij zijn plan toch niet officieel indient.

Tot genoegen van de dorpsraad van Rijnsaterwoude. ,,We stonden er in eerste instantie neutraal in’’, zegt voorzitter Remco Onderwater. ,,Maar nadat we een enquête...