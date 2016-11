Negen mensen onwel bij sushibedrijf Leimuiden

LEIMUIDEN - Bij schoonmaakwerkzaamheden bij een sushibedrijf op industrieterrein Waaier in Leimuiden zijn negen mensen woensdagochtend onwel geworden.

Door Jan Balk - 9-11-2016, 9:56 (Update 9-11-2016, 10:52)

De medewerkers kregen last van betraande ogen. Ambulancepersoneel heeft hun ogen uitgespoeld.

Volgens de brandweer gaat het om chloor dat in aanraking is gekomen met een andere, nog onbekende stof, waardoor er een chemische reactie is ontstaan. ,,Daarbij zijn dampen vrijgekomen die na inademen voor klachten zorgden bij de medewerkers’’, aldus een woordvoerder.

Het gebouw is ontruimd, maar er is geen gevaar voor de omgeving. ,,We zijn nu aan het onderzoeken om welke stof of stoffen het gaat en hoe we de boel kunnen neutraliseren. We verwachten het pand in de loop van de dag weer vrij te kunnen geven.’’ Er zijn geen stoffen buiten het pand gekomen.

Vijf werknemers zijn op de Waaier opgevangen door de ambulancedienst. Vier andere slachtoffers werden op de N207 in Woubrugge door de hulpdiensten onderschept nadat zij zelf onderweg waren gegaan naar de huisarts.

