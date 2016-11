Om eist straf tegen vader

ALPHEN AAN DEN RIJN -

Een 39-jarige vader uit Alphen moet van het openbaar ministerie in therapie omdat hij zijn ex-partner in een mail bedreigd zou hebben.

In een gefrustreerde mail aan de Jeugdbescherming zou hij de moeder van zijn kinderen bedreigd hebben. Ze ’zal sterven’, stond er. In een ander bericht aan een medewerker van de instantie zei hij dat hij wraak op zijn ex-partner wilde nemen.

,,Dit was niet slim”, erkende de vader deze week bij de Haagse rechtbank. Maar van bedreiging was volgens hem geen sprake. De Alphenaar is ontevreden over de Jeugdbescherming. ,,Ze kijken daar alleen maar naar de moeders. Als vader kom je er niet aan te pas.” Volgens de Alphenaar lapte zijn ex-partner de omgangsregeling aan haar laars.

De reclassering vindt dat de vader een anti-agressie therapie moet volgen, maar daar wil de Alphenaar niet aan. Hij ontkende bij de rechtbank dat hij een agressieprobleem heeft.

,,Mijnheer zit vol met frustratie en emotie”, concludeerde de officier van justitie gisteren bij de rechtbank.’’Als de man therapie weigert, zou hij twee weken de cel in moeten.

De rechtbank las een verklaring van de ex-partner voor, waaruit blijkt dat ze bang is voor haar ex-man. Overigens ziet de Alphenaar zijn kinderen weer. ,,Die paar uur: het verdriet als ze vertrekken is groter dan het plezier om ze te zien.”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.