Hazerswoudse kinderen in de hoofdrol

Foto Hielco Kuipers Annemarie Mooren met haar twee hoofdrolspelers Bas Lourier en Puk van de Werken en op het scherm het schaap waar het om draait in de serie.

HAZERSWOUDE-DORP - De rode loper lag woensdag uitgerold in de aula van openbare basisschool De Springplank in Hazerswoude-Dorp. De nieuwe jeugdserie ’Puck en het verdwenen schaap’ ging er in première. Niet voor niets, want twee leerlingen van deze school spelen de hoofdrol.

Door Theo de With - 9-11-2016, 19:58 (Update 9-11-2016, 19:58)

Puk van de Werken en Bas Lourier staan op het podium. Ze worden door bijna 175 schoolgenoten toegejuicht. Glunderend laten de twee 6-jarige kinderen het over zich heen komen. Zo voelt het dus om een filmster te zijn.

In de herfstvakantie...