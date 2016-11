Pietenkleur bepaalt bezoek aan intocht

REGIO - Bijna de helft van de lezers uit de Rijn- en Veenstreek gaat naar een andere sinterklaasintocht als de Pieten niet de gewenste kleur hebben.

Door Sabrina Oldenburger - 11-11-2016, 16:45 (Update 11-11-2016, 17:06)

Dat althans zegt 49,1 procent van de lezers die de online enquête van deze krant invulden. Ruim een derde (36,4 procent) gaat ongeacht de pietenkleur naar de ’eigen’ intocht en de rest is het gedoe erover zo beu, dat ze de hele intocht maar liever overslaan. Dat laatste sentiment geniet in de Rijn- en Veenstreek de minste steun, met 14,5 procent. In zowel de Leidse regio als de Duin- en Bollenstreek blijft een vijfde liever thuis.

Het aantal voorstanders van een traditioneel gekleurde knecht is in de Rijn- en Veenstreek (met 78,2 procent) ook lager dan in de twee andere regio’s. In de Bollenstreek is 85 verklaard voorstander van de donkere teint. Het aantal respondenten dat nadrukkelijk tegenstander is van Zwarte Piet, is met 10,5 procent het hoogst in de Leidse regio. De Rijn- en Veenstreek volgt met 9,1 procent. Een tussenoplossing, zoals roetveegpieten, vindt 7,3 procent van de lezers in de Rijn- en Veenstreek een goed idee.