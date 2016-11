Kaag en Braassem en Alphen op schema met huizen voor statushouders

Foto Leidsch Dagblad Floris Schoonderwoerd.

RIJN- EN VEENSTREEK - Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem lopen allebei voor met het huisvesten van statushouders.

Door Annelies Karman - 14-11-2016, 8:31 (Update 14-11-2016, 8:31)

Beide gemeenten hebben nu al hun doelstelling voor dit jaar behaald. Daarmee liggen ze al voor op schema, maar ze gaan toch door met het onderbrengen van mensen met een verblijfsvergunning in sociale huurwoningen.

Kaag en Braassem moet van de rijksoverheid in de tweede helft van dit jaar 35 mensen een verblijfsvergunning een huurhuis aanbieden, maar zit nu al op 45.

,,We hadden kunnen stoppen met het huisvesten van statushouders’’, realiseert wethouder Floris Schoonderwoerd zich. ,,Maar de mensen die we nu onderbrengen, worden weer van de doelstelling van 2017 afgetrokken.’’ De gemeente werkt dus als het ware vooruit. ,,We denken dat we er in de eerste helft van dat jaar ongeveer 22 moeten huisvesten. Met deze voorsprong zijn dat er dan nog twaalf.’’

Gezinnen

,,Maar belangrijker nog’’, vervolgt hij, ,,we hadden nu de kans om een aantal grotere gezinnen in onze gemeente op te nemen. Dat past goed bij Kaag en Braassem, want we hebben hier grotendeels eengezinswoningen.’’ Slechts op een paar plaatsen in de gemeente zijn appartementen. Daar is al een aantal alleenstaande statushouders ondergebracht, bijvoorbeeld aan het Kloofpad in Leimuiden. ,,We vinden spreiding van statushouders belangrijk’’, zegt Schoonderwoerd. ,,Vandaar dat we de buurt daar niet nog verder willen belasten.’’

Sommige statushouders wonen wel alleen in een huurhuis. Dat komt omdat zij wachten op gezinshereniging. Hun familie komt over uit een oorlogsgebied.

Bouwen

Aan het begin van het jaar verwachtte staatssecretaris Klaas Dijkhoff dat er in 2016 zich zo’n 58.000 asielzoekers zouden melden in Nederland. Afgelopen week stelde hij dat aantal bij naar 32.000.

Kaag en Braassem wil extra sociale huurwoningen laten bouwen. Is dat nog wel nodig nu de aantallen asielzoekers lager blijken te zijn dan de verwachting was? Schoonderwoerd antwoordt: ,,We gaan die woningen niet bouwen voor statushouders. We hebben gezien dat er meer urgent woningzoekenden zijn en de reguliere wachtlijsten langer zijn. De statushouders zijn maar één factor. En bovendien kun je niet voorspellen wat er in de wereld gebeurt.’’

Gehaald

Alphen aan den Rijn is groter dan Kaag en Braassem en moet dus ook meer mensen onderdak bieden: 146 in de tweede helft van dit jaar. ,,Aan die taakstelling hebben we voldaan’’, laat een woordvoerder van de gemeente Alphen weten. ,,We stoppen niet omdat het doel behaald is. Dat scheelt dan weer in de taakstelling voor volgend jaar.’’