Scheidsrechter geslagen bij Alphense amateurwedstrijd

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij een wedstrijd tussen de voetbalclubs TAC '90 uit Den Haag en Alphense Boys uit Alphen aan den Rijn is de scheidsrechter zondag in zijn gezicht geslagen. Hij had een rode kaart gegeven aan een speler van TAC '90, die daarop een klap gaf. De arbiter staakte het duel en werd buiten het veld weer aangevallen en mishandeld, meldt Studio Alphen.

,,Het was van begin af aan ellende en zeuren. Dan hebben we het geluk dat we een goede scheidsrechter hadden, anders loopt het hier nog veel erger uit de hand'', zei de trainer van Alphense Boys. Volgens hem kregen de Alphense spelers veel ziektes naar hun hoofd geslingerd door de Haagse toeschouwers.

Alphense Boys won de wedstrijd in de zondag eerste klasse met 2-3.