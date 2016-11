N207 tussen Alphen en Kruisweg is nu vierbaans

ALPHEN/WOUBRUGGE - Na een decennialange roep om verbreding is de N207 tussen Alphen aan den Rijn en de Kruisweg bij Woubrugge nu een vierbaansweg.

Door Annelies Karman - 14-11-2016, 14:46 (Update 14-11-2016, 15:30)

In elke richting zijn twee rijbanen voor auto’s en een strook voor de interliner en vrachtwagens. Het hele stuk tot Leimuiden wordt verbreed, maar dit deel is het enige dat vier banen heeft voor auto’s. Vanaf de Kruisweg tot Leimuiden komt er één strook per richting voor auto’s en één voor bussen en vrachtwagens.

