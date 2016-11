Kaag en Braassem voelt wel wat voor nieuwe SWA

KAAG EN BRAASSEM - De gemeenteraad van Kaag en Braassem is wel te porren voor het veranderen van de structuur van de Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA).

Vanwege de nieuwe participatiewet moet het anders. Nu is de SWA een gemeenschappelijke regeling, waarvan Nieuwkoop, Alphen en Kaag en Braassem eigenaar zijn. Zoals wethouder Floris Schoonderwoord het tijdens de politieke vergadering van maandagavond verwoordt, heeft Kaag en Braassem daarin niet zoveel in te brengen. ,,We zijn voor zeven procent eigenaar. Als we deze zogenaamde dienstverleningsovereenkomst aangaan, bepaalt u als raad wel het beleid. En als Alphen niet levert, bellen we op en vragen we wat er aan de hand is.’’

De SWA moet een breed opgezet werkleerbedrijf worden, waarin werkgevers een belangrijke rol spelen.

Raadsleden reageren positief op dat verhaal, maar zetten wel vraagtekens bij de snelheid waarmee het omvormen van de SWA door de gemeenteraden van Alphen, Kaag en Braassem en Nieuwkoop wordt gejaagd. Fried Elstgeest van de WMO-adviesraad laat ook zijn ongenoegen blijken over dat tempo.

Christine Alblas van de ondernemingsraad van de SWA vraagt de raadsleden met klem om meer tijd en pleit voor de Leidse structuur voor het werkbedrijf.

Eerder dit jaar bleek de SWA onverwachts een flink tekort te hebben. Kaag en Braassem moest een miljoen euro bijleggen, Alphen tien miljoen en Nieuwkoop anderhalf miljoen.