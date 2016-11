Beelden van inbrekers bij kaaswinkel in Roelofarendsveen

Foto: Schermafbeelding Omroep West

ROELOFARENDSVEEN - In kaaswinkel De Kaaswereld op het Noordplein in Roelofarendsveen heeft een inbraak plaatsgevonden. De politie meldt woensdag dat er beelden van de inbrekers zijn vrijgegeven.

Door Jan Balk - 16-11-2016, 9:00 (Update 16-11-2016, 9:01)

De inbraak vond plaats op donderdag 29 september rond 04:30 uur. Op de bewakingsbeelden is te zien dat er drie mannen binnen zijn, maar slechts twee van hen zijn herkenbaar in beeld. Ze doorzoeken een ruimte, maar vertrekken uiteindelijk zonder buit. De inbrekers hebben wel voor de nodige schade gezorgd.

De eerste man is blank of licht getint en niet ouder dan 25 jaar. Hij draagt een gewatteerde zwarte of donkerblauwe jas met op de linkermouw een klein wit logo. De andere man is iets steviger, ook blank of licht getint en hij draagt een grijze ijsmuts. Verder heeft hij een donkerblauw trainingsjack van Adidas aan.

Omroep West heeft aandacht aan de inbraak besteed. De politie is op zoek naar tips over de zaak en heeft een fragment van de uitzending op Facebook gezet.