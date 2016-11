Hondje gevonden in Alphen aan den Rijn

Foto: Facebook/Politie

ALPHEN AAN DEN RIJN - In de buurt van de Lijsterlaan bij de Raafstraat in Alphen aan den Rijn is een hondje gevonden. De eigenaar wordt gevraagd zich te melden.

Door Jan Balk - 16-11-2016, 13:27 (Update 16-11-2016, 13:34)

De politie heeft een foto van het gevonden hondje op Facebook gezet. De dierenambulance heeft het beestje meegenomen.