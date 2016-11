In Boskoop aangehouden verdachte moet nog 325 dagen cel in

Foto: Politie

BOSKOOP - Op de Burgemeester Colijnlaan is woensdag een een 27-jarige man uit Boskoop aangehouden. De verdachte had nog 325 dagen celstraf open staan.

Door Jan Balk - 16-11-2016, 13:44 (Update 16-11-2016, 15:08)

De Boskoper werd gezocht vanwege zijn openstaande straf. De verdachte was in juni door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld wegens diefstal en meervoudige aanranding.

Omdat de verdachte steeds uit handen van de politie wist te blijven, werd het speciale EVA-team ingezet om hem op te sporen. Het team wist de Boskoper te traceren en is rond 09:30 uur naar zijn woning gegaan om hem aan te houden.

De verdachte ging er vandoor bij het zien van de politie en klom via verschillende balkons en trappen naar het dak van de flat. Leden van het EVA-team zijn hem achterna gegaan en hielden hem aan. De Boskoper dreigde eerst nog naar beneden te springen, maar heeft dit uiteindelijk niet gedaan.