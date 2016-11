Uitbreidingsplannen Archeon op helling

ALPHEN AAN DEN RIJN - Themapark Archeon kan niet uitbreiden op een braakliggend stuk grond in Burggooi, een villawijk in aanbouw in Alphen aan den Rijn.

Door Robert Toret - 16-11-2016, 18:50 (Update 16-11-2016, 18:50)

In plaats daarvan moet herinrichting van de entree en het parkeerterrein van het park ruimte vrijmaken voor de bouw van een Romeins scheepvaartmuseum.

De gemeente Alphen aan den Rijn en Bouwfonds, eigenaar van de grond voor villawijk Burggooi, zijn het niet eens geworden.

,,Bouwfonds wil de bouw van de laatste fase in Burggooi doorzetten'', zegt wethouder Kees van...