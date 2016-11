Vrouw (59) uit Alphen aan den Rijn vermist

ALPHEN AAN DEN RIJN - De 59-jarige Sara Leune wordt vermist. Dat maakt de politie donderdag bekend. De vrouw is zestien november voor het laatste gezien in Alphen aan den Rijn.

Door Internetredactie - 17-11-2016, 15:54 (Update 17-11-2016, 15:54)

De vrouw, die ongeveer 1.70 meter is, droeg toen ze voor het laatst werd gezien een donkerblauwe jas/jack en een donkerblauwe rok tot over haar knieën. Verder had ze zwarte schoenen aan en een handtas bij zich.

Ze draagt een bril en heeft een trage/stijve loop. Er wordt gevreesd voor haar welzijn.