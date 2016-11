Een dag na de brand in Woubrugge: ’We hebben geluk gehad’

Foto familie Van Harten De schade van binnenuit gezien. Bekijk Fotoserie

WOUBRUGGE - ,,We hebben echt geluk gehad’’, zegt Ria van Harten tegen haar klanten in de boerenkaaswinkel bij de boerderij. ,,De brand is gelukkig niet overgeslagen op de koeienstal.’’

Door Annelies Karman - 18-11-2016, 12:41 (Update 18-11-2016, 13:25)

Op het erf van het bedrijf aan de Oudendijkseweg hangt zelfs geen brandlucht meer, ookal is de brand nog maar twaalf uur geleden geblust. De klanten weten de winkel wel te vinden, zelfs om 9 uur ’s ochtends.

,,Het viel eigenlijk heel erg mee’’, vindt de boerin. ,,Toen ik gisteravond de vlammen zag, dacht...