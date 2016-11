Politieke bijval bibliotheekplan Alphen

foto ld Noodgebouw bibliotheek.

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Alphense gemeenteraad is enthousiast over de nieuwe locatie voor de openbare bibliotheek annex streekarchief, op de hoek van de Aarkade en de Vest, waar tot voor kort het Aargebouw stond.

Door Erna Straatsma - 18-11-2016, 13:46 (Update 18-11-2016, 13:46)

Het beoogde gebouw, met op de bovenverdiepingen parkeerruimte voor 250 auto’s, kan een ’bruisend’ onderdeel van de Lage Zijde worden, denkt de politiek.

Naast de nieuwe openbare bibliotheek, op het Aarplein, komen 105 woningen en ook daarover zijn de partijen enthousiast. Burgemeester en wethouders willen 88 parkeerplaatsen op het plein handhaven. Op de onderste verdieping van de nieuwe bibliotheek komt ook plek voor minimaal 400 fietsen.

Groen Links deed donderdagavond, tijdens een eerste debat over de plannen, het voorstel om het resterende Aarplein zo veel mogelijk autovrij te houden. Geen 88 parkeerplaatsen, maar een stuk of dertig, betoogde raadslid Dirk Kuijper. Op het bibliotheekgebouw kan een extra parkeerlaag komen, maar echt noodzakelijk is dit volgens Kuijper niet, omdat de gemeente meer parkeerplaatsen wil bouwen dan nodig zijn volgens berekeningen.

Diverse kleine oppositiepartijen steunden het idee van Groen Links. ,,De bewoners van de nieuwe huizen willen niet naar al dat blik voor hun deur kijken’’, aldus Ank de Groot van Rijn Gouwe Lokaal.

Een meerderheid van de partijen heeft echter een voorkeur voor de parkeerplannen zoals die door burgemeester en wethouders zijn bedacht. Handhaving van een groot aantal parkeerplaatsen op het Aarplein zou onder meer nodig zijn om gehandicapten tegemoet te komen en automobilisten die - niet in een parkeergarage willen parkeren.

De meeste raadsfracties willen nog wel studeren op de manier waarop B en W het bibliotheekgebouw denkt te financieren. Dat gaat voor een deel uit het budget dat het college vorig jaar heeft gereserveerd voor verbouwing van theater Castellum: acht miljoen euro. Eerder was sprake van huisvesting van de bibliotheek onder het theater. Wethouder Kees van Velzen: ,,we hebben nu zes miljoen euro nodig, dus er blijft twee miljoen euro over voor Castellum. Maar de gemeenteraad kan natuurlijk altijd extra geld voor Castellum uittrekken.’’ Castellum wil graag een grotere foyer en heeft ook geld nodig voor renovatie. Voorstellen daarvoor zijn nog niet uitgewerkt.

De kosten van het bibliotheekgebouw annex parkeergarage hebben ook te maken met de bebouwing van het Aarplein. Dat levert een verliespost van vier miljoen euro op de gemeentelijke grondexploitatie op.

Het noodgebouw van de bibliotheek moet over anderhalf jaar weg zijn van Aarplein. Het streekarchief zit in het oude raadhuis op het Burgemeester Visserpark en moet daar ook weg, omdat de gemeente dit pand wil verkopen.