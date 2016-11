Twee ton extra nodig voor brede school Hoogmade

Archieffoto Leidsch Dagblad Kees Hagenaars, directeur van basisschool Ter Does.

HOOGMADE - Om de nieuwe brede school te bouwen in Hoogmade, is 200.000 euro meer nodig dan tot nu toe het budget was.

Door Annelies Karman - 20-11-2016, 14:09 (Update 20-11-2016, 14:09)

Basisschool Ter Does wordt gesloopt en krijgt een nieuw gebouw, samen met kinderdagverblijf, naschoolse opvang en buitenschoolse opvang. Het huidige schoolpand is veertig jaar oud. Het budget was 1,4 miljoen, maar de gemeente verwacht nu 2,3 miljoen euro nodig te hebben. De raad moet bepalen of ze dat geld ervoor wil uittrekken.

Van het verschil van 900.000 euro wordt twee ton betaald uit een pot voor duurzaamheid, zodat een school bijvoorbeeld een warmtepomp kan krijgen. Dan is er nog een half miljoen dat de gemeente verwacht te verdienen aan de verkoop van de naastgelegen grond. Zo blijft er nog een tekort van twee ton over. Burgemeester en wethouders stellen voor dat bedrag uit de reserve te halen.

Om de nieuwe school is nogal wat te doen. De buurt heeft bezwaren tegen de bouw van huizen, waarna de woningen en de school nu qua planvorming van elkaar los zijn geknipt. Dan heeft de gemeente ook nog het contract opgezegd met de ontwikkelaar die de school zou bouwen. Die kwam volgens Kaag en Braassem zijn afspraken niet na. Nu de gemeente een nieuwe aannemer heeft, blijkt de bouw duurder te zijn. ,,Dat komt doordat we uit de crisis zijn’’, zegt basisschooldirecteur Kees Hagenaars. ,,De materialen zijn duurder geworden en de bedrijven calculeren minder scherp.’’