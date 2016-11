Stoffelijk overschot gevonden op het Veldhuizenpad in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op het Veldhuizenpad in Alphen is vrijdagmiddag een overleden persoon aangetroffen.

Onder meer de politieheli is aanwezig. Het gebied is ruim afgezet. Er is een plaats delict gemaakt en de politie start een onderzoek.

De identiteit van de persoon is nog niet bekend.

Later meer.

