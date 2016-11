Buurtbewoners betrappen auto-inbreker uit Hazerswoude op heterdaad

Foto: ANP

HAZERSWOUDE-DORP - Een auto-inbreker is in de nacht van donderdag op vrijdag op heterdaad betrapt aan de Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp.

Rond 00.14 uur kreeg de politie van Alphen aan den Rijn een melding van de auto-inbraak waarbij de dader vastgehouden zou worden door de eigenaar van het voertuig.

Net daarvoor hadden omstanders een man in het voertuig met een ingeslagen raam zien zitten, meldt de politie Alphen op Facebook. Omstanders herkenden het voertuig, maar de persoon die er in zat kwam hen niet bekend voor.

Zij hebben de eigenaar van het voertuig erbij gehaald. Die heeft de inbreker vastgehouden totdat de politie ter plaatse was.

De politie heeft daarop de 28-jarige man uit Hazerswoude-Dorp voor auto-inbraak aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Mogelijk zijn er meerdere inbraken gepleegd. Mocht iemand meer informatie hebben, dan verzoekt de politie Alphen dit bij hen te melden.