Man breekt auto open op parkeerplaats in Alphen

Foto: ANP

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op de parkeerplaats CP Mulderveld bij de Westkanaalweg heeft een 26-jarige man uit Alphen aan den Rijn een auto opengebroken. De politie meldt maandag dat de verdachte is aangehouden.

Door Jan Balk - 21-11-2016, 12:45 (Update 21-11-2016, 12:49)

De man werd in da nacht van vrijdag op zaterdag rond 04:15 uur op heterdaad betrapt. Agenten zagen een persoon goederen onder de auto gooien.

Er bleek ook een ruit van het voertuig te zijn ingeslagen met een steen. De steen lag vlakbij de auto.

Terwijl de man druk bezig was met de spullen, sloten de agenten hem in zodat hij niet kon ontkomen. De man werd hierop aangehouden. De politie nam diverse spullen in beslag en onderzoekt de zaak.