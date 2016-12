’Wij zijn blij met Máximabrug’

Taco van der Eb Melanie van Remundt met haar paard Wish to be queen in haar tuin. Op de achtergrond de Máximabrug.

ALPHEN AAN DEN RIJN - De komst van de Koningin Máximabrug, over de Oude Rijn, ging niet zonder slag of stoot. Er was flink wat weerstand tegen de aanleg van de brug, die Alphen aan den Rijn en Koudekerk aan den Rijn met elkaar verbindt en woensdag openging voor verkeer. Naast tegenstanders zijn er echter ook omwonenden die blij zijn met de vooruitgang.

Door Robert Toret rijnenveenstreek@leidschdagblad.nl - 22-12-2016, 18:03 (Update 22-12-2016, 18:17)

Melanie van Remundt, die met Lone Star Western Stable onderaan de brug zit, behoort tot die laatste categorie. Dankzij...