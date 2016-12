Vrouw gewond en scooter in brand bij ongeluk Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een vrouw is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Steekterweg in Alphen aan den Rijn. Haar scooter vloog na het ongeval in brand.

Door Leander Mascini - 22-12-2016, 18:53 (Update 22-12-2016, 18:53)

De vrouw gleed op de Steekterweg onderuit. Hierdoor kwam ze op de andere rijbaan terecht. Daar kwam net een auto aan die frontaal tegen haar op reed.

De vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De scooter vloog in brand, de auto raakte beschadigd.